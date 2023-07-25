Необходимый для рыбалки КМНС документ актуализировали

Правительство внесло изменения в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Изменения затронули Забайкальский край, Мурманскую область и Ямало-Ненецкий АО.

Соответствующее распоряжение размещено на Официальном интернет-портале правовой информации. «Изменения внесены в целях актуализации наименований муниципальных образований в связи с изменением их наименований и административно-территориального устройства», — сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

Напомним, этот перечень служит основанием для предоставления водных биоресурсов в пользование представителям коренных малочисленных народов.

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