Рынку США готовят новый барьер от зарубежного краба

В Соединенных Штатах сенатор-республиканец от Аляски Лиза Мурковски (Lisa Murkowski) предложила законопроект для повышения конкурентоспособности американской рыбопродукции. Документ также призван усложнить поставки в страну вареного краба.

Документ, получивший условное название «Закон об улучшении АРКТИКИ» (The Improving ARCTIC Act) является пакетом поправок к закону о фермерстве (Farm Bill), который обычно пересматривается раз в пять лет, отмечает портал Seafood Source. По его информации, в последний раз закон обновлялся в 2018 г.

По словам Лизы Мурковски, она вместе со своей командой усердно поработала с представителями рыбного хозяйства на Аляске, чтобы лучше узнать о проблемах, приоритетах и целях отраслевого бизнеса.

Законодательная инициатива предусматривает финансирование в рамках программ помощи населению в обеспечении продуктами питания (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) и обеспечения продовольственной безопасности. А также целый ряд других поправок для усиления позиций рыбопромышленников штата.

Полный текст документа пока не опубликован, сообщает корреспондент Fishnews. Однако офис сенатора представил резюме, согласно которому законопроект будет содержать:

- расширение доступа рыбопромышленников к грантам и помощи Минсельхоза;

- создание пилотной программы предоставления грантов на переработку рыбопродукции прибрежными сообществами;

- запрет для федеральной исполнительной власти на введение регулирования рыбоводства на шельфе без одобрения Конгрессом США;

- включение вареного краба в список товаров, подпадающих под действие программы маркировки страны происхождения;

- создание грантовых программ по поддержке проектов повторного использования и вторичной переработки для рыбных субпродуктов;

- требование по маркировке для рыбы и морепродуктов, произведенных с помощью генной инженерии или выращенных в лабораторных условиях, а также для продукции из таких гидробионтов.

В поддержку законопроекта уже выступили отраслевые организации — Ассоциация ярусоловов Аляски (Alaska Longline Fishermen’s Association), Фонд развития рыболовства Аляски (Alaska Fisheries Development Foundation), Институт маркетинга морской продукции Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute), Юго-Восточная конференция (Southeast Conference) и Союз рыбаков Аляски (United Fishermen of Alaska).

Seafood Source отмечает, что документ содержит положения, которые были уже предложены сенатором в рамках других законодательных инициатив в этом году.

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