Озера ХМАО ждут аквафермеров

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на аукцион выставили 15 озерных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки можно подавать до 6 сентября.

Торги проводит Нижнеобское теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены в Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Кондинском и Нефтеюганском районах.

Площадь разыгрываемых РВУ — от 18,4 до 9369 га. Стартовые цены лотов составляют от 14,7 тыс. до 7,5 млн рублей.

Аукцион планируют провести 14 сентября в Тюмени. Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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