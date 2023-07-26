«Краскино» прервет работу на 1 августа

В Приморском крае автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с Китаем 1 августа не будет работать, как и сопредельный АПП «Хуньчунь». Причина — государственный праздник в КНР.

Граждане и транспортные средства на АПП не будут обслуживаться в связи с празднованием Дня образования Народно-освободительной армии Китая, сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя со ссылкой на Владивостокский филиал.

Учреждение рекомендует участникам ВЭД учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-китайской границы.

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