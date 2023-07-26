Россия наращивает рыбные поставки в Китай

За шесть месяцев с начала года объем российского экспорта рыбной продукции в КНР составил 617,08 тыс. тонн. Это на 7,3% (42,05 тыс. тонн) выше уровня 2022 г.

Данные китайской таможенной статистики приводит Росрыболовство. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в стоимостном выражении экспорт рыбной продукции в Поднебесную составил 1,505 млрд долларов. Это на 25,41% (305 млн долларов) больше, чем за первое полугодие 2022 г.

Россия остается крупнейшим в мире экспортером водных биоресурсов в Китай, подчеркнули в федеральном агентстве. Со ссылкой на СМИ отмечено, что в дополнение к уже существующим объемам вскоре добавятся поставки из регионов Енисейской Сибири.

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