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Горбуша, минтай и сельдь из научного улова. Фото пресс-службы ТИНРО

Горбуша Охотоморья обещает богатые уловы

Специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО завершили плановый этап летних работ по изучению морской биоты. Ученые зафиксировали необычайно высокую численность и биомассу преданадромной горбуши охотоморских стад.

Экспедиция на научно-исследовательском судне «ТИНРО» проходила в июне-июле. Зона работ включала верхнюю эпипелагиаль тихоокеанских вод Курильских островов в пределах исключительной экономической зоны России, а также северо-западную часть Тихого океана за пределами ИЭЗ нашей страны.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО, специалисты выполнили оценки численности и биомассы лососей в период их преданадромных миграций к рекам охотоморского бассейна. Также определены численность и биомасса других представителей нектона и макропланктона, выявлены особенности пространственного распределения массовых представителей пелагического нектона и медуз. Кроме того, участники экспедиции взяли пробы тканей промысловых рыб для лабораторного определения их микроэлементного и биохимического состава. Это позволит ученым более точно идентифицировать региональную принадлежность тихоокеанских лососей.

Самый важный результат экспедиции связан с оценкой численности (679 млн экземпляров) и биомассы (550 тыс. тонн) преданадромной горбуши охотоморских стад. Эти показатели — одни из самых высоких за последнее десятилетие, подчеркнули в ТИНРО.

В филиале обратили внимание, что по численности подходов преднерестовой горбуши в ряду последних нечетных лет полученный результат уступает только данным аналогичной съемки 2021 г. Тогда в водах северо-западной части Тихого океана (СЗТО) был учтен 901 млн экземпляров (726 тыс. тонн).

«Анализ уровня учтенной численности производителей горбуши в СЗТО в июне-июле 2023 года дает основания для краткосрочного прогноза еще одного максимально высокого вылова горбуши в бассейне Охотского моря при должной организации промысла», — отметил начальник экспедиции, кандидат биологических наук, и.о. заведующего лабораторией изучения морского периода жизни тихоокеанских лососей ТИНРО.

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  • Горбуша, минтай и сельдь из научного улова. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Команда ученых на вернувшемся из рейса НИС «ТИНРО». Фото пресс-службы Тихоокеанского филиала ВНИРО
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