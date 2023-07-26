Рыбаки и машиностроители определят приоритетное оборудование для господдержки

Отраслевая рабочая подгруппа по импортозамещению при Минпромторге подготовит перечень наиболее востребованного оборудования для рыбной промышленности, разработка которого нуждается в господдержке.

Меры поддержки российских производителей — не только уже действующие, но и на перспективу — обсудили на заседании 25 июля участники рабочей подгруппы «Машины и оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности» при Минпромторге, которую возглавляет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

На заседании начальник отдела департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Светлана Проданова предложила производителям и потребителям оборудования для рыбной отрасли на площадке подгруппы совместно определить перечень ключевых первоочередных проектов, которые необходимо поддерживать, и подать их на получение субсидии. По словам замдиректора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Ольги Доброчеевой, в первую очередь стоит ориентироваться на запросы отрасли.

«Нужно собрать информацию о необходимом оборудовании или запасных частях, которые сейчас востребованы, и после обобщения этой информации пригласить потенциальных производителей, кто мог бы этим заняться, — выразила мнение представитель Минсельхоза. — Давайте будем отталкиваться именно от запросов, от потребностей. Это будет правильно».

Председатель рабочей подгруппы Герман Зверев отметил, что этот вопрос будет внесен в повестку заседаний рабочей группы, запланированных на третий и четвертый кварталы текущего года. По итогам заседаний подгруппа сформирует соответствующий перечень оборудования.

Государством уже финансируется ряд программ по возмещению затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, по итогам заявочной кампании прошлого года в рамках этой меры поддержки реализуется девять проектов. В этом году субсидию получили еще два «рыбных» проекта. Новый отбор, вероятнее всего, начнется в феврале 2024 г.

При Минпромторге создано Агентство по технологическому развитию, которое предоставляет гранты на инжиниринг комплектующих не только производителям, но и потребителям оборудования. Реализуются и другие меры поддержки, включая субсидирование скидок на покупку оборудования и льготный лизинг.

С 2024 г. министерство намерено компенсировать предприятиям, выпускающим оборудование, в том числе для рыбной отрасли, часть стоимости их продукции, чтобы уравнять ее цену с импортными аналогами.

«Мы планируем новую меру поддержки. Это не разработка оборудования, но это помощь в коммерциализации. То есть мы компенсируем часть стоимости оборудования, которое вы реализуете, чтобы уравнять конкурентные условия в ценовом диапазоне с импортными аналогами. В данном случае имеем в виду китайский рынок. До 20% от стоимости продукции, которую вы реализовали», — рассказал начальник отдела федеральных целевых программ департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Микаил Ибрагимов.

Напомним, подгруппа по импортозамещению «Машины и оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности» создана при межведомственной рабочей группе Минпромторга по снижению зависимости отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности от импорта.

Как пояснили в пресс-службе ВАРПЭ, подгруппа является площадкой для межотраслевого взаимодействия по вопросу импортозамещения оборудования для рыбной отрасли. На ее заседаниях производители оборудования представляют рыбопромышленным предприятиям наиболее эффективные разработки, способные заменить импортные аналоги, а также рассказывают об успешно реализованных кейсах. В планах ВАРПЭ — создать единую информационную площадку, которая позволит рыбопромышленникам получать подробную информацию об ассортименте выпускаемого в России оборудования, его конкурентных преимуществах, а также контакты производителей.

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