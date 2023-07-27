Ценных моллюсков хотят защитить от микроводорослей

В Дальневосточном федеральном университете исследуют причины восприимчивости устриц, мидий и гребешков к паразитическим микроводорослям Coccomyxa. Ожидается, что полученные результаты помогут разработать меры защиты моллюсков на марифермах.

Изыскания проводит студентка первого курса магистратуры «Биологические системы» Института Мирового океана ДВФУ Айна Тумас. Она стала победителем стипендии Фонда имени Геннадия Комиссарова в номинации «Дополнительная финансовая поддержка».

Двустворчатые моллюски, например, устрицы, мидии и морские гребешки, в течение жизни накапливают различные микроорганизмы, которые могут вызывать заболевания. В условиях искусственного выращивания вспышки заражений быстро приводят к эпизоотии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ДВФУ, в последнее время появляется большое количество сообщений о заражении промысловых видов моллюсков в Японском море паразитическими микроводорослями Coccomyxa. В результате у гидробионтов возникают патологии, нарушается репродуктивный цикл и снижается жизнеспособность, — есть все основания опасаться повсеместного распространения паразита, подчеркивают специалисты.

В рамках проекта Айны Тумас предлагается выяснить причины восприимчивости моллюсков к этому патогену и разработать соответствующие меры защиты.

«Мой проект направлен на изучение фундаментальных механизмов взаимоотношений между гидробионтом и паразитом, что даст возможность противостоять патогену», — отметила исследовательница.

Кроме того, научная работа позволяет раскрыть новые факты о стратегии иммунной системы паразитов, помогающей уклоняться от механизмов защиты хозяина. Планируется, что полученные знания помогут создать вакцины и принципиально новые лекарственные препараты для коррекции нарушенных функций иммунитета гидробионтов. Либо сконструировать новые высокоэффективные формы симбиосистем, в которых другие организмы станут полезны в борьбе с патогенами. или привлечь другие организмы для борьбы с патогенами.

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