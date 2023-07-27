Корея актуализировала перечень рыбных поставщиков из РФ

Компетентный орган Южной Кореи опубликовал обновленный список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, в республику.

Перечень актуализировала Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, список вступает в действие с 27 июля.

Ознакомиться с документом можно на сайтах НЦБРП и NFQS.

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