Корея актуализировала перечень рыбных поставщиков из РФ
Компетентный орган Южной Кореи опубликовал обновленный список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, в республику.
Перечень актуализировала Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, список вступает в действие с 27 июля.
Ознакомиться с документом можно на сайтах НЦБРП и NFQS.
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