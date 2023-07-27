Перевозчик нелегального трепанга пойдет под суд

Приморская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде трепанга стоимостью более 3,9 млн рублей. Более 120 кг варено-сушеного деликатеса перехватили на границе в марте прошлого года.

Транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского края. Он обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, мужчина согласился на предложение знакомого заняться контрабандой дальневосточного трепанга. В марте прошлого года злоумышленники попытались незаконно перевезти через таможенную границу ЕАЭС 122 кг трепанга в варено-сушеном виде. Для этого они предоставили в таможенный орган декларацию с недостоверными сведениями о производителе и поставщике товара, а также подложные ветеринарно-сопроводительные документы, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отмечено, что контрабандный товар был задержан и изъят в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Продолжается расследование в отношении соучастника преступления.

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