Производителей упаковки обяжут ее утилизировать

Госдума приняла в третьем чтении закон о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Документ предусматривает новые меры в части ее утилизации.

Принятые изменения в ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ряд других законодательных актов направлены на совершенствование системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, сообщили Fishnews в пресс-службе Госдумы.

Документ налагает ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей и утилизаторов. Также предусматривается цифровизация администрирования всего процесса: будет создана специальная информационная система, в рамках которой появится реестр добросовестных утилизаторов. Администратором ресурса станет Российский экологический оператор.

Согласно документу, предусматривается плановый рост нормативов по утилизации упаковки: в 2025 г. — до 55%, в 2026 — до 75%, с 2027 г. производители и импортеры будут обязаны утилизировать 100% упаковки.

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