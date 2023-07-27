ЯНАО изучает «рыбный» потенциал Пуровского района

В Ямало-Ненецком автономном округе прошел первый этап исследований водоемов Пуровского района. Специалисты оценивают озера Сенмуто, Военто, Хыльсламато и реку Шоняуяха на пригодность к рыборазведению.

Двухнедельную экспедицию завершили специалисты Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Исследования проводятся при поддержке правительства ЯНАО и Российского центра освоения Арктики.

Ключевая задача ученых — получить актуальные данные о состоянии популяций и структуре естественных стад водных организмов, их характеристиках, состоянии гидрохимических показателей и кормовой базы рыб исследуемых водоемов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства, биологи выполнили сбор ихтиологического материала, который необходим для оценки распределения и миграций водных биоресурсов. Также взяли 20 проб воды и донных отложений для изучения гидрохимических свойств, особенностей ихтиофауны водных объектов.

Материал доставлен для исследований в Тюмень. Он будет обработан в лабораториях Агробиотехнологического центра института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий ГАУ.

В конце лета ученым предстоит провести повторную экспедицию. На основе полученных сведений сформируют рекомендации по организации эффективного освоения водных биоресурсов.

Власти региона отмечают, что результаты исследований имеют большое значение для развития рыболовства в Пуровском районе, прежде всего, для представителей коренных малочисленных народов.

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