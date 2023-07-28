Браконьерский улов артемии обеспечил алтайцу уголовное дело

В Алтайском крае в суд передали уголовное дело о незаконном вылове более трех тонн цист артемии. По информации правоохранителей, злоумышленник собирал ценный биоресурс для перепродажи.

Обвинение в браконьерстве предъявлено жителю поселка Байгамут Благовещенского района. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов с причинением особо крупного ущерба).

Злоумышленник, не имея разрешения и квоты на добычу ценных водных биоресурсов, в течение четырех дней собирал рачков на берегу озера Кучукского, рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Улов мужчина пересыпал в заранее приготовленные мешки, погрузил в прицеп мотоцикла «Урал» (который специально модернизировал для транспортировки больших грузов) и перевез домой.

По данным правоохранителей, причиненный водным биоресурсам ущерб превысил 3 млн рублей. «Установлено, что незаконно добытых рачков обвиняемый намеревался продать перекупщикам в соседний регион», — отметили в пресс-службе.

В ходе осмотра места жительства фигуранта изъято 89 мешков с цистами артемии и мотоцикл. После проведенной экспертизы полицейские вернули гидробионты в дикую природу.

Решения суда обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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