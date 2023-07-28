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В Челябинске прошло первое заседание региональной ассоциации рыбоводов с участием представителей профильных ведомств. Фото пресс-службы областного минсельхоза

Аквафермеры Южного Урала объединяются для борьбы с потеплением

В Челябинской области рыбоводы вырабатывают стратегию деятельности хозяйств в условиях изменения климата. Как варианты рассматриваются переход на УЗВ, выращивание теплолюбивых видов, задействование новых водоемов, более активное использование господдержки.

В Челябинске прошло первое рабочее собрание созданной в июне ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей рыбохозяйственного комплекса Челябинской области». Сейчас ассоциация насчитывает 14 предприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе областного минсельхоза.

Из-за обмеления озер рыбоводы столкнулись с необходимостью перехода на индустриальный метод выращивания с использованием установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) или в специально огороженных садках, рассказал заместитель начальника Главрыбвода — начальник Нижне-Обского филиала учреждения Виталий Баранов.

«Циклы подъема и падения уровня воды будут происходить, но их амплитуда будет различаться, потому что за последние 50 лет температура в Челябинской области повысилась на четыре градуса. Следовательно, меняются условия развития гидробионтов, условия жизни водных объектов, и те виды, которые можно выращивать, в перспективе будут меняться. До этого основу пастбищного рыбоводства составляли сиговые виды рыб, в дальнейшем мы будем уже наблюдать более теплолюбивые виды рыб. Сегодня нужно оценить потенциал, который заложен в пока не используемых для товарной аквакультуры водоемах региона. Нужно провести их инвентаризацию, исследовать, привлекая для этого отраслевые научные организации», — подчеркнул Виталий Баранов.

Он призвал задействовать потенциал научных учреждений в области рыбоводства. А чтобы обеспечить эффективность предоставляемой господдержки — разработать программу развития рыбохозяйственного комплекса и установить прогнозные показатели. В этом, в частности, предложено участвовать новой ассоциации.

«Нам нужно понимать, какую отдачу в виде увеличения объема производства рыбоводной продукции мы получим от субсидирования отрасли. Среди уже работающих мер поддержки рыбоводных хозяйств — компенсация до 30% затрат на капитальное строительство, пока только одно рыбоводное хозяйство воспользовалось этой поддержкой. Со следующего года планируется ввести поддержку приобретения маточного стада рыб», — рассказал первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.

Как сообщил председатель ассоциации, заместитель директора Чебаркульского рыбозавода Евгений Рындин, итогом собрания стало решение о необходимости официального заключения по снижению уровня воды. Рыбоводы намерены зафиксировать уменьшение площади зеркала поверхности водоемов с использованием спутниковых средств фотосъемки.

Затем последует обращение в Торгово-промышленную палату Челябинской области, чтобы установить факт форс-мажора, который предусмотрен в договорах на пользование рыбоводными участками. Эти результаты станут основанием для заключения дополнительных соглашений об изменениях условий договоров с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства.

В связи с повышением среднегодовой температуры воды ассоциация намерена обратиться в Уральский филиал ВНИРО (УралНИРО). Ученых попросят подготовить рекомендации по изменению технологий выращивания рыбы и ее видового состава.

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