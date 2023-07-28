На промысел — через «Госуслуги»

Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал ЕПГУ. Специально для Fishnews в ЦСМС подготовили подборку информации о тех услугах, которые доступны уже сегодня и появятся в ближайшем будущем.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи совместно с Минцифры России вывели на Единый портал государственных услуг 12 услуг Росрыболовства.Сегодня ЕПГУ позволяет подавать заявления онлайн, без личного посещения ведомства, а в ряде случаев — и получить результат услуги в электронном виде. Пошлину за предоставление услуги также можно оплатить на портале госуслуг.

«Чаще всего заявители обращаются за оформлением разрешения на вылов водных биоресурсов, получением выписки из государственного рыбохозяйственного реестра и согласованием строительства и реконструкции объектов капитального строительства», — рассказали в ЦСМС.

Обработка получаемых через ЕПГУ заявлений осуществляется в созданной системе исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР). Пользователи ЕПГУ могут отслеживать ход оказания услуги в своем личном кабинете, а также получать уведомления о готовности результата услуги.

В подборке, подготовленной специалистами ЦСМС, описано, какие опции доступны на портале для рыбной отрасли, кому предоставляются услуги, как можно получить результат. Дается подробная информация о регламентных сроках.

Описание услуг Росрыболовства, доступных на едином портале госуслуг, смотрите в рубрике «Крупным планом».