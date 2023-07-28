Рыбоводам Дагестана предложили новые акватории

В Республике Дагестан на электронные аукционы выставлены пять участков под аквакультуру на озере и водохранилищах. Заявки принимаются до 28 августа.

Торги организует Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. По каждому участку проводится отдельный аукцион. Согласно документации (1, 2, 3, 4, 5), участки площадью от 1 до 93 га расположены на Ирганайском водохранилище в Унцукульском районе (два РВУ), озере Лопас в Ногайском районе, Кизилюртовском водохранилище в Кизилюртовском районе и Чиркейском водохранилище в Буйнакском районе.

Стартовые цены лотов — от 9 тыс. до 805 тыс. рублей. Торги предполагается провести 5 сентября. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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