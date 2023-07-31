Промысловикам и КМНС Приморья расписали кетовую путину

В Приморском крае региональная комиссия по анадромным установила периоды добычи кеты для традиционного лова представителями коренных народов и промышленного рыболовства.

Даты начала и завершения промысла кеты едины для промышленных предприятий и КМНС, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания комиссии, в Тернейском районе кетовая путина продлится с 15 августа до 10 октября включительно. В Ольгинском и Лазовском районах — с 21 сентября по 25 октября включительно. В Пожарском и Красноармейском районах — с 1 по 31 октября включительно.

Периоды пропуска при добыче кеты на морских акваториях промышленниками и коренными народами следующие: с 12:00 21 августа по 12:00 22 августа; с 12:00 28 августа по 12:00 29 августа; с 12:00 4 сентября по 12:00 5 сентября. В пресноводных водных объектах проходные дни установлены только для традиционного рыболовства: еженедельно с 12:00 понедельника до 12:00 среды (двое суток).

Кроме того, комиссия определила объемы освоения кеты, места ее добычи и постановки орудий лова. А также лимиты этого лосося для представителей коренных народов (по 50 кг на человека).

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