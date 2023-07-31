Рыбопромышленникам готовы предоставить участки на Вятке

В Кировской области на конкурс выставлены четыре участка на реке Вятка, предназначенные для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 21 августа — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 30 до 400 га расположены на реке Вятка в границах Уржумского, Арбажского, Котельничского и Оричевского районов.

Все объекты промысла — «неодуемые». Это плотва, карась, жерех, язь, чехонь, синец, густера, белоглазка, линь, окунь, налим. Участки предоставляются на 15 лет.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Стартовые цены лотов — от 4,6 тыс. до 61 тыс. рублей.

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