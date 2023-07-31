Работу с «Госуслугами» в рыбной отрасли сделают проще

Центр системы мониторинга рыболовства и связи продолжит совершенствовать предоставление госуслуг Росрыболовства через ЕПГУ. У заявителей появится возможность выбирать информацию баз данных других федеральных ведомств.

Сейчас Центр системы мониторинга рыболовства и связи совместно с Минцифры России уже вывели на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) 12 услуг Росрыболовства. Это в том числе оформление разрешений на вылов, заключение договора на рыболовный участок, согласование влияющей на водные биоресурсы хозяйственной деятельности. Перчень планируется расширить. Специально для Fishnews в ЦСМС составили подробную информацию о доступных госуслугах и перспективах.

Предполагается также усовершенствовать предоставление ряда услуг через ЕПГУ. Речь идет об использовании функционала так называемых «витрин данных», рассказали в центре. Они позволяют заявителю при заполнении форм на «Госуслугах» выбирать информацию из баз данных, имеющихся в распоряжении других федеральных органов исполнительной власти.

«Уже в начале следующего года заявители смогут воспользоваться обновленными версиями услуг оформления разрешения на вылов, оформления сертификатов и разрешений по осетровым видам рыб, оформления сертификатов для экспорта в ЕС, согласования строительства и реконструкции», — заявили в ЦСМС.

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