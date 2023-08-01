Получатели лицензий смогут пожаловаться на регулятора до суда

На сервисе госуслуг появился сервис досудебного обжалования действий госструктур в области оформления лицензий. За рассмотрением обращения можно будет следить в режиме реального времени, заявили в правительстве.

Правительство внедрило механизм досудебного обжалования в сферу лицензионной деятельности. Для этого на портале госуслуг запущен сервис досудебного обжалования действий разрешительного органа. Данный инструмент позволит получать обратную связь от бизнеса для дальнейшего совершенствования лицензионно-разрешительной деятельности, заявили Fishnews в пресс-службе правительства.

Отмечено, что инструмент исключает возможность участия в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба.

Претензия рассматривается руководителем органа, принимающего решение о выдаче лицензии, или его заместителем. Нормативный срок рассмотрения жалобы составляет от 5 до 15 рабочих дней в зависимости от причины обращения с жалобой.

Обжаловать действия госоргана заявитель сможет, если ему отказали в выдаче лицензии, если не соблюдены сроки предоставления госуслуги, нарушен порядок выдачи документа или если с получателя услуги потребовали дополнительную плату.

Специальная кнопка с возможностью подать жалобу интегрирована в электронную процедуру получения лицензий. Таким образом, она автоматически появляется в форме уже поданного заявления, обратили внимание в пресс-службе.

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