Трепанговые «стельки» учуяли на таможне

Сотрудники Уссурийской таможни обнаружили у гражданина КНР более 3,7 кг сушеного трепанга. Перевезти через границу ценный биоресурс под одеждой и в обуви помешала служебная собака.

Контрабандный «морской огурец» перехватили в пункте пропуска «Краскино». «Служебная собака по кличке Багира среагировала на мужчину, выезжающего в КНР. Это вызвало заметное волнение гражданина Китая. Таможенники приняли решение о проведении личного досмотра», — рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Подозрения подтвердились. Трепанг был упакован в пять пакетов, которые контрабандист спрятал под одежду, примотав на бедра и ноги, и уложил вместо стелек в кроссовки.

Ценный гидробионт изъят и отправлен на экспертизу. В отношении мужчины возбудили административное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов). Теперь нарушителю грозит штраф до трехкратного размера стоимости трепанга с конфискацией.

По данным ДВТУ, с апреля Уссурийская таможня выявила 12 случаев незаконного перемещения трепанга. Общий вес изъятого сушеного деликатеса превысил 26 кг. Китайские граждане пытались вывезти его через пункты пропуска «Полтавка», «Краскино» и «Пограничный».

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