Импорту через Дальний Восток предоставили преференции

Импортеры получили возможность не предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин. Условия — ввоз товаров в контейнерах через дальневосточные морские пункты пропуска и последующее их перемещение сначала автомобилями, а потом по железной дороге.

Льгота утверждена постановлением правительства от 12 июля 2023 г. № 1139, сообщает корреспондент Fishnews. В перечень морских пунктов пропуска, которые должны использовать импортеры, вошло 11 постов: Ванино, Владивосток, Восточный, Де-Кастри, Зарубино, Находка, Николаевск-на-Амуре, Ольга, Охотск, Посьет и Советская Гавань.

Также определен перечень станций, где должна происходить перегрузка контейнеров с автомобилей на железнодорожные платформы. В этом списке семь станций: Артем-Приморский — 1, Находка, Находка-Восточная, Советская Гавань — Сортировочная, Угловая, Угольная и Уссурийск.

Планируется, что такое решение позволит не только поддержать импортеров, но и разгрузить дальневосточные морские порты. В правительстве отметили: после введения санкций недружественными государствами объем ввоза в Россию товаров в контейнерах через Дальний Восток резко увеличился.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews