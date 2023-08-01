Датские рыбаки получили неустойку за Brexit

Дания выплатила своим рыбопромышленникам 791 млн крон (116,9 млн долларов) в качестве компенсации за утрату квот в британских водах в результате выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).

Агентство по рыболовству Дании заявило о завершении перечислений. Схема выплат была одобрена Европейской комиссией и профинансирована из специального резерва Евросоюза, предусмотренного для смягчения результатов Brexit, пишет портал Seafood Source.

Всего датские чиновники одобрили 157 заявлений на компенсацию из 164 поданных, сообщает корреспондент Fishnews. Семь заявлений на общую сумму в 7 млн крон (1 млн долларов) были отклонены из-за отсутствия потери квот либо потому, что заявители не занимались активным промыслом на момент обращения.

Всего ЕС выделил 841 млн крон (около 124 млн долларов) на помощь датским рыбакам, однако не вся сумма оказалась востребована, отмечает Seafood Source. Некоторые предпочли вовсе отказаться от ведения промысла. Другие компании отказались от компенсации из-за идущих «в комплекте» обязательств по реализации «зеленых» инициатив в сфере модернизации и снижения воздействия флота на окружающую среду.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews