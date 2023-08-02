Нацрыбресурс рассказал о планах по ремонту причалов в Приморье

В текущем году в Приморском крае должны отремонтировать 52 причала Нацрыбресурса. Это ГТС как рыбохозяйственного, так и универсального назначения, уточнило госпредприятие.

Предприятие, в ведении которого находится портовая инфраструктура для обслуживания рыбопромыслового флота, — ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» — сообщило о задачах по текущему ремонту морских причалов в Приморье на 2023 г.

В этом году предполагается отремонтировать 52 гидротехнических сооружения рыбохозяйственного и универсального назначения в портах региона, используемых для швартовки судов. На части причалов ремонтные работы уже проведены, рассказали Fishnews в пресс-службе Нацрыбресурса.

Во Владивостоке текущему ремонту в этом году подлежат 22 причала, в Находке – 18. В поселке Преображение должно быть отремонтировано 6 таких ГТС, в Зарубино – 4, в Ливадии — 2. Общая длина причального фронта составляет около 8 км.

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