Аттестовать экспертов в рыбном хозяйстве помогут «Госуслуги»

Через портал госуслуг теперь принимаются заявки на аттестацию экспертов, которых привлекает Росрыболовство и его теруправления к проведению экспертиз для государственного контроля (надзора).

Новую услугу вывел на портал Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) совместно с Минцифры России.

«С помощью портала «Госуслуги» физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, могут подать заявку на квалификационный экзамен и получить аттестацию эксперта по одному или нескольким видам экспертизы в области «Рыболовство и сохранение водных биологических ресурсов, аквакультура (рыбоводство)». Также на портале можно прекратить действующую аттестацию эксперта. Обе услуги оказываются на безвозмездной основе», — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

К заявлению нужно приложить скан-копии документов, подтверждающих сведения об образовании и о трудовой деятельности. Кроме того, необходимо указать предпочтительную форму проведения квалификационного экзамена — очную либо дистанционную.

Оповещение о приеме документов к рассмотрению, а также о дате и времени проведения квалификационного экзамена поступит в личный кабинет. Услуга предоставляется в течение 35 рабочих дней в случае прохождения аттестации или в течение 5 рабочих дней в случае ее прекращения.

Напомним, на портале госуслуг доступны еще 12 сервисов для рыбопромышленников. Подробно про них можно почитать в подборке, подготовленной ЦСМС специально для Fishnews.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews