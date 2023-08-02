Южная Корея сократила экспорт уловов

За первое полугодие экспорт рыбы и морепродуктов из Республики Корея составил 1,52 млрд долларов — на 10,3% ниже уровня 2022 г., отмечает профильная корпорация.

Информацию Корейской корпорации по торговле продовольствием и товарами сельского и рыбного хозяйства приводят СМИ республики. Отмечено, что по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года сразу на 80% сократились поставки в стоимостном выражении минтая, на 22,6% — тунца, сообщает корреспондент Fishnews.

В то же время на 24,9% и 10,4% соответственно вырос корейский экспорт устриц и сушеной морской капусты ким.

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