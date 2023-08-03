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Новый закон предусматривает упрощение уплаты налога на имущество организаций

Организациям решили облегчить уплату налога на имущество

Порядок уплаты налога на имущество организаций с 2024 г. упростится. О подробностях нового регулирования рассказали в ФНС России.

Изменения по упрощению порядка уплаты налога предусмотрены федеральным законом от 31 июля 2023 г. № 389.

С 2024 г. юрлицам не потребуется представлять в налоговый орган уведомление об исчисленной сумме налога за истекший налоговый период (календарный год) в отношении объектов, сведения о которых содержатся в налоговой декларации. К таковым относятся все объекты недвижимости, облагаемые налогом исходя из среднегодовой стоимости, и объекты недвижимости иностранных организаций, облагаемые налогом исходя из кадастровой стоимости.

Для этого законом предельный срок представления налоговой декларации перенесен с 25 марта на 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом не изменился предельный срок уплаты налога — не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Кроме того, с 30 до 10 дней сокращен предельный срок рассмотрения региональным управлением ФНС уведомления о порядке представления налоговой декларации в выбранную организацией налоговую инспекцию. Его вправе направить налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких инспекциях на территории субъекта РФ по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость. При выявлении оснований, препятствующих применению указанного порядка представления налоговой декларации, налоговый орган по субъекту РФ информирует об этом налогоплательщика.

Уведомление о порядке представления налоговой декларации может направляться ежегодно до 1 февраля года, в котором применяется предусмотренный п. 1.1 ст. 386 НК РФ порядок представления налоговой декларации, уточнили в Федеральной налоговой службе.

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