Рыбоохрана будет учитывать заполнение нерестилищ лосося при оценке рисков нарушений

При принятии решения о внеплановых контрольных мероприятиях при сохранении водных биоресурсов будет учитываться заполнение нерестилищ анадромных видов рыб (а это и тихоокеанские лососи) ниже определенного уровня.

Минсельхоз внес изменения в перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований при федеральном госконтроле в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Поправки предусмотрены приказом ведомства от 29 июня 2023 г. № 596, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь список индикаторов дополнен обнаружением сотрудниками теруправлений Росрыболовства заполнения площади нерестового участка анадромными видами рыб ниже определенного уровня. Это 41% от величины, необходимой для обеспечения естественного воспроизводства анадромных, при добыче предприятием таких видов рыб ниже по течению от нерестового участка. Исключение — если незаполнение связано с отклонением от условий, предусмотренных при ежегодной оценке и прогнозе изменений биологического состояния, численности, распределения и воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания под влиянием природных и антропогенных факторов.

По закону, индикаторы риска нарушений используются для оценки риска причинения вреда при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия.

Другие индикаторы в сфере рыбоохраны — обнаружение находящихся в нерабочем состоянии запрещенных орудий лова, отходов переработки запрещенных объектов промысла.

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