Андрей Дальнов: Рыбе нужны хорошие истории

Опросы показывают: более 70% россиян считают рыбу важным компонентом здорового питания, но покупают и едят ее совсем не в том количестве, которое рекомендует Минздрав. Работать над исправлением ситуации должно не только государство, но и сами производители, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Центр отраслевой экспертизы отмечает: на зрелом рынке и между достаточно далекими, казалось бы, группами товаров возникает и усиливается взаимодействие. То есть за желудок потребителя соревнуются и хлебные продукты, и растительные масла, и рыба в том числе. Поэтому каждый товар должен «рассказывать» потребителю какие-то интересные истории, чтобы выбор падал на нужную подгруппу, подчеркнул Андрей Дальнов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«К сожалению, получается, что наиболее интересные и вовлекающие потребителей истории рассказываются именно в тех сегментах, где фактическое потребление превышает норму, — это ультрапереработанные продукты растительного происхождения, — констатировал он. — Причем зачастую идет негативный маркетинг, когда продукты животного происхождения демонизируются и потребителю рассказывают, что надо их избегать».

Когда фактическое потребление по большинству подотраслей не соответствует рекомендованному, это говорит о том, что в целом вся система потребления искаженная, отметил собеседник Fishnews. По его словам, в результате в стране уменьшается ожидаемая продолжительность жизни.

Руководитель центра считает, что если все пустить на самотек, то мясо и ультрапереработанные продукты продолжат потихоньку вытеснять рыбу из меню потребителя. «Поэтому очень важно, понимая, что рыночные механизмы зачастую ведут потребителя именно к ультрапереработанным продуктам, заручиться поддержкой государства для выравнивания баланса, это во-первых. Мы должны говорить о том, что рост потребления рыбы поможет сбалансировать продовольственный рынок и окажет положительное влияние на здоровье населения», — акцентировал Андрей Дальнов.

Во-вторых, по его словам, рыбопереработчикам и другим участникам цепи поставок рыбных продуктов на российском рынке необходимо приложить усилия для того, чтобы потребитель больше переключался на рыбу. По мнению Андрея Дальнова, скорее всего, это должны быть истории, нарративы, доносящие пользу ее употребления, объясняющие, почему рыба должна быть в ассортименте, и всячески подчеркивающие функциональную ценность этого продукта.

Руководитель центра обратил внимание: на ситуацию влияют в том числе традиции потребления, которые надо формировать. «У кого больше бюджеты, в том числе на соцсети, на общение с потребителями, тот может навязывать обществу свою картину мира и делает это», — рассуждает Андрей Дальнов.

Он напомнил, что фактическое потребление рыбы не дотягивает до нормативного. Новая норма, рекомендованная Минздравом, — 28 кг, а среднедушевое потребление, по официальной оценке, — на уровне 21–22 кг.

«Рыба в плане возможностей продвижения — интересный продукт, потому что это вполне продаваемая потребителю история: как с точки зрения пользы для здоровья, так и популярного нынче увлечения органикой», — уверен собеседник Fishnews.

На его взгляд, выровнять баланс потребления без участия государства не получится. Но это не значит, что производители рыбной продукции должны ждать и надеяться исключительно на действия регулятора, подчеркнул Андрей Дальнов.

«Производители могут рассказывать потребителю, что рыба — это экологичный продукт, настоящий суперфуд. Могут работать над тем, чтобы рыбная продукция была доступна в как можно большем количестве торговых точек, о чем мы уже говорили, чтобы она была удобной для потребления в различных ситуациях. Стараться охватить и детские сады, и школы, и университеты, и больницы, и рестораны — чтобы в их меню присутствовали не только мясные и вегетарианские блюда, но и рыбные», — перечислил он.

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