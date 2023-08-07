Бизнес заплатит налог на сверхприбыль

Президент подписал федеральный закон о налоге на сверхприбыль и сопутствующий закон, позволяющий вводить налоги разового характера. Новые выплаты должны обеспечить дополнительный приток средств в федеральный бюджет.

Введение налога на сверхприбыль предусмотрено федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 414. Новая выплата предусмотрена для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021-2022 гг. больше 1 млрд рублей.

При этом платить новый налог, по закону, не будут организации, появившиеся после 1 января 2021 г. (за исключением реорганизации действовавших предприятий), субъекты малого и среднего предпринимательства, добытчики углеводородов, плательщики единого сельхозналога.

Объектом налогооблажения признается сверхприбыль, которая будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 г. и за 2022 г. над средней арифметической величиной прибыли за 2018 и 2019 г. Налоговая ставка - 10%, сообщает корреспондент Fishnews.

При выплате обеспечительного платежа в период с 1 октября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. можно будет воспользоваться вычетом. В целом налог должен быть уплачен не позже 28 января 2024 г. Предоставить декларацию налогоплательщик должен не позднее 25 января.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2024 г.

Налог на сверхприбыль будет носить разовый характер. Для того чтобы была возможность устанавливать такие платежи, принят федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 415 «О внесении изменений в часть первую и статью 270 части второй Налогового кодекса РФ».

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