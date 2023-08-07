Порядок контроля за победителями крабовых аукционов выставили для ОРВ

Минсельхоз разместил для оценки регулирующего воздействия проект постановления о том, каким образом должно контролироваться выполнение инвестиционных обязательств победителями торгов по продаже крабовых квот.

Проект постановления «О проверке соответствия (несоответствия) проектов...» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Победители новых крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами должны будут построить промысловое судно либо логический комплекс в порту — в зависимости от приобретенного лота. Предполагается, что в случае с логистическими комплексами за проверку соответствия проекта и объекта инвестиций законодательству будет отвечать Росрыболовство, в случае с флотом — Минпромторг (за исключением требования по оснащению судов средствами аудио- и видеофиксации для контроля промысла). Для проверки компетентный орган должен создать специальную комиссию.

Предусматривается порядок, согласно которому победитель аукциона должен будет отчитываться о процессе реализации инвестиционного проекта — для этого ответственные ведомства утвердят специальные перечни документов. Также описан порядок действий при завершении реализации инвестпроекта.

Новый документ должен прийти на смену постановлению правительства от 23 ноября 2019 г. № 1506, использовавшемуся на первом этапе аукционов.

Напомним, что процедура ОРВ призвана помочь в обнаружении возможных барьеров для бизнеса на этапе подготовки проектов правовых актов.

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