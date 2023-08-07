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Ученые провели ежегодный мониторинг популяции сибирского осетра в реке Лена. Фото пресс-службы ВНИРО

В реке Лена подсчитали осетра

Завершены исследования состояния популяции сибирского осетра в среднем, нижнем течении реки Лена и ее дельте. Основной целью этих работ была оценка численности ценой рыбы.

Исследования проводили две научные группы. В их состав вошли сотрудники Центрального института и Якутского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Первая группа проводила работы на участке среднего течения реки от Якутска до поселка Жиганск, вторая группа — на участке нижнего течения от села Джарджан до нижней трети дельты Лены. Общая протяженность района исследований составила около 1,6 тыс. км, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Лов вели плавными сетями. На нижнем участке реки, включая основные протоки дельты, учтено более 400 экземпляров сибирского осетра, на среднем участке — более 70 экземпляров.

По части особей был проведен полный биологический анализ, включающий отбор проб для определения возраста, гистологических и молекулярно-генетических исследований.

Ученые напомнили: река Лена является единственным водным объектом России, где ведется промысел осетров. Поэтому мониторинг по определению численности и запасов сибирского осетра проводят ежегодно. Полученные данные будут использованы для прогнозирования запасов ценной рыбы.

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Fishnews

  • Ученые провели ежегодный мониторинг популяции сибирского осетра в реке Лена. Фото пресс-службы ВНИРО
  • В работах принимали участие сотрудники Центрального института и Якутского филиала ВНИРО. Фото пресс-службы НИИ
  • Всего было учтено почти 500 экземпляров ценной рыбы. Фото пресс-службы ВНИРО
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