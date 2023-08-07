Автомобилистов Приморья штрафуют за выезды на пляжи

За семь месяцев с начала года на пляжах Приморского края Росрыболовство привлекло к административной ответственности 558 граждан, грубо нарушивших режим водоохранной зоны на автомобиле.

«Все нарушители были выявлены во время стоянки на берегу моря и пресноводных водоемов. Причем культура этих отдыхающих нередко оставляет желать лучшего. Несмотря на возможность вывезти, они оставляют после себя на берегу горы мусора, который потом разлетается по округе и, конечно же, попадает в водоемы», — рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

В ТУ напоминают: водоохранная зона у моря составляет 500 м, у рек и озер она не менее 50 м. Согласно статье 65 Водного кодекса России, в границах водоохранных зон движение и стоянка автомашин, кроме специальных, по дорогам и на стоянках, не имеющих твердого покрытия, запрещены. Нарушившим положен административный штраф от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей (статья 8.42 КоАП РФ). При этом право беспрепятственного прохода, но не проезда к береговой полосе водных объектов общего пользования — морей, рек и озер — имеет каждый гражданин.

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