Хабаровский край распланировал путину осенней кеты

Комиссия по анадромным Хабаровского края установила сроки добычи осенней кеты в бассейне реки Амур и Амурском лимане для промышленного освоения, любительской рыбалки и традиционного рыболовства коренных народов.

Протокол заседания комиссии опубликован на сайте Амурского теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. На основании рекомендаций науки решено, в частности, не определять места лова и не устанавливать объемы добычи осенней кеты для промысла выше устья реки Амгунь — села Тыр.

В общей сложности, согласно протоколу, для промышленного рыболовства пока выделено 3519 тонн кеты, для традиционного — 1914 тонн, для любительского — 1003 тонны. Еще 904,4 тонны оставили нераспределенными для оперативного регулирования путины.

Для промышленной добычи кеты и организаторов ее любительского лова установлены единые сроки начала и запрета добычи по 19 группам участков. По крайним датам путина стартует с 20 августа и завершается 15 октября. Кроме того, прописаны сроки старта и завершения путины осенней кеты для КМНС — по 23 акваториям, тоже с 20 августа по 15 октября.

Отдельно установлена дата запретов всех видов рыболовства осенней кеты в Ульчском муниципальном районе в протоке Тахтинская — с 20 августа.

Также комиссия определила проходные периоды, участки для мониторинга подходов, лимиты вылова для пользователей и физлиц из числа КМНС.

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