Семейный крабовый бизнес привел камчатцев на скамью подсудимых

В Камчатском крае перед судом предстанут супруги, обвиняющиеся в незаконном обороте крабового мяса. Стоимость изъятой продукции оценили более чем в 2,3 млн рублей.

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и его жены. Они обвиняются по пунктам «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства, с 2019 по 2022 гг. фигуранты покупали мясо краба у лиц, ведущих его промысел, для дальнейшей реализации через интернет. До продажи товар хранился в специально оборудованном помещении дома у фигурантов.

Всего правоохранители изъяли 1,3 тонны крабовой продукции. Дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.

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