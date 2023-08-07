Поморье организует «подселение» кумжи в заповедные реки

В Архангельской области планируют зарыблять кумжей реки Онежского полуострова на Белом море. Проект готовят нацпарк «Онежское Поморье» совместно с северными филиалами ВНИРО и Главрыбвода.

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели исследования на реке Вежма, чтобы понять, сколько в нее можно будет выпустить кумжи.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе нацпарка «Кенозерский» (он включает в себя «Онежское Поморье»), территория Онежского полуострова в границах ООПТ изобилует малыми реками, населенными семгой и кумжей. Кумжа наиболее многочисленна в реках, впадающих в Унскую губу Белого моря, одна таких из рек даже носит название Кумжевая.

Северный филиал Главрыбвода располагает маточным стадом кумжи. Сейчас ученые разрабатывают рекомендации по выпускам молоди. Работа ведется в рамках договора между Северным филиалом ВНИРО и нацпарком «Кенозерский».

Заместитель руководителя филиала Игорь Студентов отметил, что взятые в Вежме пробы зообентоса позволяют говорить о том, что река может обеспечить для молоди кумжи хорошую кормовую базу. По его словам, количество выпущенной туда рыбы будет значительным.

Соглашение о сотрудничестве между Северным филиалом ВНИРО и нацпарком также поможет решить вопрос регулирования вылова наваги в Унской губе, обратили внимание в пресс-службе. В том числе планируется выяснить, необходимо ли сместить сроки нерестового запрета на ловлю наваги (в последнее время нерест наблюдается в более ранние сроки).

Национальный парк совместно с ВНИРО проведет исследования для возможной корректировки сроков, а также оценит влияние любительского рыболовства на популяцию наваги в Унской губе.

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