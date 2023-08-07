Информацию о племенных животных соберут в специальной системе

Новый закон предусматривает ведение федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов. Предполагается, что получить из нее данные предприятия, работающие в этой сфере, смогут бесплатно.

Усовершенствовать правовое регулирование в области государственного информационного обеспечения и порядка работы в области племенного животноводства призван новый федеральный закон — от 4 августа 2023 г. № 454 «О внесении изменений в федеральный закон «О племенном животноводстве» и отдельные законодательные акты РФ».

Предусматривается, что для регистрации племенных животных, племенных стад, племенных хозяйств будет использоваться специальная федеральная государственная информационно-аналитическая система племенных ресурсов. За создание и развитие системы будет отвечать федеральное ведомство в области племенного животноводства.

Положение о новой системе, порядок, сроки, формы и форматы предоставления в нее информации должно будет утвердить правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

В системе также будут аккумулироваться сведения о выданных разрешениях на импорт племенной продукции (материала) — эти данные должно будет вносить компетентное федеральное ведомство.

Предоставление сведений о племенных животных и племенных стадах станет для профильных хозяйств обязательным. При этом внесению в систему не будет подлежать информация о животных или стадах, цели использования которых не связаны с воспроизводством определенной породы.

Кроме того, в федеральном законе также регулируются вопросы, касающиеся племенного свидетельства (паспорта), разрешения на импорт племенной продукции (материала), бонитировки, государственной регистрации племенных животных и племенных стад, а также деятельности организаций, оказывающих услуги в области племенного животноводства, уточнили в пресс-службе президента.

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