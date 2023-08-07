Шпроты останутся на российских прилавках

По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, российские рыбопереработчики способны полностью удовлетворить спрос внутреннего рынка на шпроты. Производство популярных консервов к концу 2023 г. может достичь 217 млн банок.

Российский рынок шпрот успел трансформироваться за время действия ограничений на поставки таких консервов из стран Балтии, отечественным производителям по силам полностью удовлетворить внутренний спрос — к такому выводу пришли аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По прогнозам экспертов, объемы производства шпрот к концу года могут составить 217 млн банок.

Импортозамещение в рыночной нише, где до 2006 г. лидировала Латвия, оказалось успешным, российские предприятия сумели нарастить вылов и производство шпрот. С 2015 г. Россия ежегодно увеличивала квоты на вылов мелкой рыбы на Балтике. Промысел сельдевых, анчоусовых видов в среднем повышался на 7%. Только за 2022 г. вылов такой рыбы вырос на 11% по отношению к 2021 г. и составил 980 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка, производство рыбных консервов в масле (включая шпроты) с 2015 г. ежегодно росло в среднем на 1%. Тому способствовало и включение в новый ГОСТ продукции из каспийской кильки. В 2022 г. объемы производства достигли 214 млн банок или 75 тыс. тон рыбных консервов в масле.

Шпроты выпускают не только в Калининградской области, но в других регионах, в том числе в Крыму и на Дальнем Востоке. Часть продукции идет за рубеж — в основном в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Молдову и Монголию. По итогам 2022 г. экспортные поставки консервов в масле составили около 8,8 тыс. тонн, что на 26% ниже уровня 2021 г.

Для отечественного потребления рыбных консервов характерны сезонные колебания, прокомментировал результаты исследования руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. «Рынок показывает значительное увеличение спроса в декабре на 50% и более, заметное снижение в январе — более 35% от среднегодового показателя и небольшой всплеск в марте — около 10%, — отметил он. — Такая ярко выраженная сезонность обусловлена тем, что в России традиционно готовят салаты и закуски на основе рыбы, и шпроты остаются очень популярными на праздничном столе».

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