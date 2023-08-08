ЕС обнулит пошлину для новозеландских уловов

Соглашение о свободной торговле (ССТ), которое подписали Евросоюз и Новая Зеландия, позволит ее рыбопромышленникам экономить на пошлинах до 20 млн долларов ежегодно. Документ должен вступить в силу в первом квартале 2024 г.

Под действие соглашения сразу попадает 99,5% всей рыбы и морепродуктов, производимых Новой Зеландией. В течение пяти лет этот показатель вырастет до 99,9%, а спустя семь лет — до 100%, отмечает датский отраслевой портал Fisker Forum.

31 мая 2023 г. вступило в силу подобное соглашение Новой Зеландии с Великобританией. Под действие нулевой пошлины теперь попадают 45% новозеландской рыбопродукции, ввозимой в Соединенное Королевство. Через семь лет эта доля должна увеличиться до 100%.

ЕС является третьим по величине торговым партнером Новой Зеландии, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Европейского совета. Товарооборот между сторонами в прошлом году превысил 9 млрд евро. Ожидается, что после вступления ССТ в силу, торговля между Евросоюзом и Новой Зеландией вырастет на 30%, а инвестиции ЕС в экономику островного государства — на 80%.

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