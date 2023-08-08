В ДНР ищут хозяев браконьерского пиленгаса

Под Мариуполем на берегу Азовского моря обнаружена лодка, жаберные сети и нелегальный улов пиленгаса. Браконьеров и владельца транспортного средства ищет полиция.

Факт незаконной добычи водных биоресурсов выявили рыбинспекторы Донецкого отдела Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства. Лодка и рыба обнаружены вблизи села Бердянское, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

Отмечено, что злоумышленники добыли 482 особи пиленгаса, ущерб водным биоресурсам превысил 300 тыс. рублей.

Материалы переданы в полицию. Ведется розыск собственника транспортного средства, а также лиц, осуществлявших незаконный вылов.

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