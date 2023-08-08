Перу озаботилось добавленной стоимостью своей рыбы

Министерство промышленности Перу (PRODUCE) намерено сформировать первую в истории страны национальную политику в области рыболовства. Цель — повысить к 2030 г. конкурентоспособность отрасли, а также решить вопросы продовольственной безопасности.

Работа начнется с анализа ситуации в рыбном хозяйстве Перу. По итогам планируется подготовить долгосрочную стратегию и план действий, охватывающие всю цепочку создания стоимости продукции: рыбаков-кустарей, судовладельцев, переработчиков, поставщиков и потребителей, пишет портал Seafood Source со ссылкой на сообщение министерства.

По словам министра промышленности Рауля Переса Рейеса (Raúl Pérez Reyes), основная цель национальной политики в области рыболовства — сделать его более конкурентоспособным. Предполагается увеличить долю экспорта продукции с добавленной стоимостью, внедрить новые технологии для улучшения добычи и переработки, а также создавать и модернизировать инфраструктуру, например, причалы для кустарного промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

Министерство приводит данные: экспорт рыбопродукции с добавленной стоимостью в 2022 г. принес в национальную экономику 1,27 млрд долларов, или 0,8% ВВП, в то время как обычный экспорт рыбы — 4,09 млрд долларов.

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