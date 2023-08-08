Акватории под садки подготовили в Заполярье

В Мурманской области на аукцион выставили три участка на внутренних водоемах для индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 26 сентября.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 12 до 125 га расположены на Верхнетуломском и Княжегубском водохранилищах и в акватории озера Медвежьего.

Стартовые цены лотов — от 95 тыс. до 997 тыс. рублей. Торги предполагается провести 10 октября в Мурманске. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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