По второму этапу инвестквот и аукционов вышли новые документы

Правительство выпустило еще пять правовых актов, необходимых для второго этапа инвестиционных квот и новых крабовых аукционов. Это в том числе требования к судам и заводам, которые должны будут построить участники программы «рыбных» инвестквот.

Правовая база для второй волны инвестквот и крабовых аукционов практически сформирована, сообщает корреспондент Fishnews. Правительство выпустило еще пять правовых актов для нового этапа:

- Постановлением от 7 августа 2023 г. № 1290 внесены изменения в Положение о распределении общих допустимых уловов по видам квот: учтено введение новых видов квот.

- Постановление от 7 августа 2023 г. № 1289 предусматривает механизмы распределения новых видов квот по пользователям, то есть уже конкретно по предприятиям.

- Постановление от 7 августа .2023 г. № 1288 актуализировало правила подготовки и заключения договора о закреплении и предоставлении доли инвестиционной квоты. Обновлена примерная форма договора.

- Постановление от 7 августа 2023 г. № 1287 утвердило требования к объектам инвестиций, которые должны построить участники второго этапа программы инвестквот. Также обновлены правила расчета обеспечения реализации инвестиционных проектов.

- Постановлением от 7 августа 2023 г. № 1286 регламентирована процедура обращения за закреплением и предоставлением доли инвестквоты, отбора инвестпроектов, приемки выполнения инвесторами их обязательств. Здесь же указаны и доли квот для расчетов по типам объектов инвестиций.

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