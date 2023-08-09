Рыбу пустят в Корею с электронными ветсертификатами

Электронные ветсертификаты для поставок рыбы в Республику Корея начнут действовать до конца года. По информации Россельхознадзора, интеграцию информационных систем обеих стран планируют завершить в ноябре.

Россельхознадзор и Министерство продовольственной и лекарственной безопасности Республики Корея (MFDS) договорились завершить работы по интеграции информационных систем в сфере ветеринарии в ноябре 2023 г. Корейская сторона предоставила на согласование структуру и форматы электронных ветеринарных сертификатов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, внедрение электронной ветсертификации позволит значительно сократить время на проведение контрольно-надзорных мероприятий и улучшить контроль качества рыбопродукции. Переход на электронный обмен данными также создаст более прозрачную и доверительную торговую среду между государствами.

В ближайшее время ведомства обеих стран намерены провести дополнительные консультации для обсуждения дальнейших шагов по интеграции информационных систем.

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