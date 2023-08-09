Российский вылов держится в стабильном плюсе

Отечественные рыбаки выловили почти 3,4 млн тонн водных биоресурсов, на 12,1% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне объем добычи увеличился на 17,4% и достиг 2,6 млн тонн.

На промысле минтая добыто свыше 1,47 млн тонн — на 88,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2022 г. Вылов сельди достиг 250 тыс. тонн, камбалы — 52 тыс. тонн (+1,1 тыс. тонн), трески — 85,2 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбаки освоили 310,1 тыс. тонн водных биоресурсов, в том числе 187,3 тыс. тонн трески, 52,7 тыс. тонн пикши (+2,6 тыс. тонн), 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне объем вылова вырос на 9,3% к уровню прошлого года и достиг 55,8 тыс. тонн. Промысел шпрота принес 32 тыс. тонн, что на 2,7 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2022 г. Балтийской сельди освоено 18,2 тыс. тонн, прибавка — 2,2 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки добыли 55 тыс. тонн, что на 14,7% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Кильки при этом поймали 24,8 тыс. тонн (+6,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне вылов составил 23,6 тыс. тонн, 8,5 тыс. тонн из которых приходится на хамсу.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 325,6 тыс. тонн. Это почти на 5,5% выше уровня 2022 г.

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