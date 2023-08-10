На реках и озерах Приморья активно ведется промысел

Пресноводный вылов в Приморском крае приближается к 180 тоннам. Основные объемы дают озеро Ханка, реки Уссури и Раздольная, бассейны рек япономорского побережья.

По информации Приморского территориального управления Росрыболовства, промысловые предприятия за семь месяцев освоили на пресноводных водоемах края по итогам семи месяцев 177 тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, наиболее активно ведется промысел пиленгаса — 43 тонны, сазана — 23,5 тонны, верхогляда — 18,3 тонны, толстолобиков — 18,4 тоны, карася — 17 тонн.

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