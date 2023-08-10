Добыча осетровых обеспечила браконьерам «билет» за решетку

В Хабаровском крае вынесли приговор пяти жителям Комсомольска-на-Амуре за нелегальный вылов осетровых. Наказанием стали реальное лишение свободы и штрафы.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, хранение, перевозка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенные организованной группой).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления регионального СК, злоумышленники в период с 2015 по 2020 гг. незаконно выловили в реке Амур не менее десяти амурских осетров и одну калугу. Затем браконьеры разделали добычу и перевезли рыбу в свои дома и гаражный бокс. Причиненный ущерб правоохранители оценили в сумму свыше 1,8 млн рублей.

Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком от пяти лет до пяти лет трех месяцев, а также штрафов — от 100 до 300 тыс. рублей.

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