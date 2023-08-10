Главрыбвод займется ихтиологическими исследованиями в Калмыкии

Каспийский филиал Главрыбвода проведет рыбохозяйственные исследования на водоемах Республики Калмыкия. В региональном минсельхозе предложили начать с Лаганского судоходного канала.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали глава минсельхоза Калмыкии Тимур Гаваев и заместитель начальника Главрыбвода — начальник Каспийского филиала Антон Конин.

В рамках соглашения сотрудники Калмыцкого наблюдательного ихтиологического участка проведут исследования водных объектов, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Также специалистам Главрыбвода предстоит оценить необходимость рыбохозяйственной мелиорации в рамках госзадания.

В первую очередь Тимур Гаваев попросил провести изыскания в Лаганском судоходном канале. Это 10-километровый канал, соединяющий проектируемый порт Лагань с Каспийским морем.

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