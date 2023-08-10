Приморский край успешно ловит иваси

Рыбацкие предприятия Приморья с начала сезона освоили около 17 тыс. тонн сардины-иваси. Это на 8 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Богатым уловам способствует благоприятная промысловая обстановка на Южных Курилах, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края со ссылкой на региональное агентство по рыболовству.

«В данный момент на промысле работает одно крупнотоннажное судно, которое в среднем в сутки добывает 150 тонн иваси», — рассказал руководитель ведомства Валерий Корко.

По его словам, в зависимости от погодных условий рыбаки могут добывать сардину до конца года.

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