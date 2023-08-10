На Ладоге приготовили участки для рыбных садков

В Республике Карелия на торги выставлены два участка на Ладожском озере, предназначенных для индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 11 сентября.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь рыбоводных участков — 42,6 га и 76,8 га.

Стартовые цены лотов составляют 145 тыс. и 261 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 21 сентября в Санкт-Петербурге. Участки предоставляются на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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